Öffentlicher Nahverkehr im Rems-Murr-Kreis Polizei gibt im Zug Tipps zur Zivilcourage

Zivilcourage ist ein großes Thema. Immer wieder wird über Fälle von Belästigung oder Gewalt in der Öffentlichkeit berichtet, Vorfälle, die passieren, ohne dass jemand hilft. Auf Autobahnen wird keine Rettungsgasse frei gehalten, bei Unfällen holen die Umstehenden sogar noch das Handy heraus, filmen und blockieren die Einsatzkräfte, und bei Auseinandersetzungen in der Bahn oder am Bahnhof schauen Passanten weg, anstatt zu helfen.

Um zu informieren, wie der Einzelne helfen kann, veranstalteten die Bundespolizei und die Polizeipräsidien im Raum Stuttgart am Donnerstag mit Vertretern mehrerer ÖPNV-Betreiber einen gemeinsamen Aktionstag zum Thema Zivilcourage. Ziel: informieren und aufmerksam machen auf Zivilcourage und Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

"Eigentlich sollte man das WLAN kappen"

Neben Aktionen am Stuttgarter Hauptbahnhof, bei denen an Ständen über das Thema informiert wurde, gingen in Regionalbahnen, so auch auf der Remsbahntrasse, Polizisten durch die Züge, verteilten Flugblätter und sprachen mit Fahrgästen. Mit dabei die Polizisten Gabor Sipor und Andreas Gulde vom Polizeipräsidium Aalen. Als beide Männer in voller Polizeiuniform in den Zug von Stuttgart nach Aalen steigen, staunen die Fahrgäste nicht schlecht. Sobald der Zug losfährt, geht es auch schon an die Arbeit. Gabor Sipor macht auf sich aufmerksam und spricht zu den Fahrgästen am Ende des Zuges. Sein Kollege Andreas Gulde scherzt noch: „Eigentlich sollte man das WLAN kappen“ –dann hätte man sofort die Aufmerksamkeit der Fahrgäste.