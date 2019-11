Öhringen (Hohenlohekreis).

Ein polizeilich gesuchter 43-Jähriger ist am Montag mit seinem Auto ins Schleudern geraten und gegen einen Baum gekracht - vor dem Polizeirevier. Polizeibeamten stellten daraufhin laut Pressemitteilung fest, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben ist. Außerdem zeigte er bei der Unfallaufnahme einen ungültigen Führerschein vor, den er nach eigener Aussage im Internet gekauft hat. Das Fahrzeug des 43-Jährigen wurde bei dem Unfall zerstört, er landete in einer Zelle des Polizeireviers Öhringen. "Pech oder Bestimmung?" titelt die Polizei Heilbronn in ihrer Pressemitteilung.