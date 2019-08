Öko-Monitoring im Rems-Murr-Kreis Die Biolandwirtschaft ist im Aufwind

„Seit Beginn des Öko-Monitoring im Jahr 2001 verfolgen wir als Bioland-Verband interessiert die Ergebnisse und es zeigt sich, dass heimisch produzierte Bio-Lebensmittel so gut wie keine Rückstände aufweisen.“

Anbauverfahren und Kontrollvorschriften für Bio-Betriebe seien durch die EU-Öko-Verordnung und durch zusätzliche Auflagen des Bioland-Verbandes festgelegt: Wer in Bio-Qualität produziert, verpflichtet sich zu einem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel. Um langfristig am Markt mit Öko-Produkten bestehen zu können, sei Glaubwürdigkeit das größte Pfund. „Für uns ist es das Wichtigste, vertrauenswürdige und ökologisch gut erzeugte Lebensmittel zu verkaufen“, so Voltz.

Eine gute „Kontrolle“ ist die Direktvermarktung

„Der Verbraucher verbindet mit Bio, dass die Kuh auf der Weide steht. Und dies gilt es, nicht nur auf dem Papier zu erfüllen, sondern konkret vor Ort im eigenen Betrieb.“ Eine gute Kontrolle, parallel zum Öko-Monitoring, sei die Direktvermarktung mit vielseitigen Kontakten zum Endverbraucher. „Viele Bio-Landwirte betreiben einen Hofladen. Dort kann man einkaufen und gerne auch einmal auf die Weide, den Acker oder in den Stall schauen“, so Voltz.

Über mangelnde Nachfrage brauchen sich Bio-Betriebe offenbar keinen Kopf zu machen. Der Bedarf nach heimischen Bio-Produkten ist da, der Öko-Landbau wächst: Laut Peter Hauk nahm die ökologisch bewirtschaftete Fläche im Jahr 2018 in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zu. 14 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Land werden demnach ökologisch bewirtschaftet, rund 12 000 Betriebe produzieren in Bio-Qualität. Der Aufwärtstrend ist auch im Rems-Murr-Kreis sichtbar.

Es hängt auch maßgeblich vom Verbraucher ab

Nach Auskunft von Michael Stuber, dem Leiter des Landwirtschaftsamts, ist die Zahl der Betriebe zwischen 2016 und 2018 von acht auf zehn Prozent gestiegen. Den Anstieg in der Fläche schätzt er in gleicher Höhe wie in Baden-Württemberg ein. Rund 100 Landwirtschaftsbetriebe im Rems-Murr-Kreis produzieren derzeit entweder nach der EG-Öko-Verordnung, tragen das Bio-Zeichen Baden-Württemberg oder produzieren gemäß der strengeren Kriterien der Anbauverbände Demeter und Bioland. Mit eingerechnet seien jene Betriebe, die aktuell ihren Betrieb von konventionell auf bio umstellen. Laut Stuber werden es mehr Betriebe, die sich mit dem Gedanken einer Umstellung tragen. „Sie müssen ein Tal durchqueren, in dem sie schon ökologisch produzieren, aber noch konventionell vermarkten, sprich einen geringeren Preis für ihre Erzeugnisse verlangen können.“

Das Volksbegehren „Pro Biene“ für Artenschutz in Baden-Württemberg fordert eine Steigerung des Öko-Landbaus auf 50 Prozent bis ins Jahr 2035. Ob die Forderung umsetzbar ist, hänge vom Verbraucher ab. „Viele sagen, sie wollen Bio-Lebensmittel, an der Kasse entscheiden sie sich allerdings anders, weil doch der Preis zählt“, sagt Michael Stuber. Steigt die Menge der ökologisch erzeugten Lebensmittel, ohne dass der Verbraucher sie kauft, werde es schwierig. „Molkereien könnten zum Beispiel keine neuen Bio-Lieferanten mehr aufnehmen, wenn sie ihre Ware nicht absetzen“, so Stuber.

Fraglich auch, inwieweit Bio-Produkte im Falle eines Überhangs noch zu einem für die Erzeuger wirtschaftlichen Preis absetzbar wären. Stuber ist überzeugt: „Der Anteil wird weiter steigen, aber ob die 50 Prozent erreicht werden, ist momentan fraglich.“