Österreich Frau hielt Tigerbabys in Badewanne

Hainburg.

Zwei Tigerbabys sind in Österreich in der Wohnung einer 34-jährigen Frau entdeckt worden. Die beiden kleinen Raubkatzen lagen in der Badewanne unter einer Wärmelampe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 34-Jährige aus Hainburg kenne sich mit den Tieren bestens aus, da sie in der angrenzenden Slowakei in einer Tiger-Pflegestation arbeite. «Die Tiere brauchen intensive Betreuung und in der dortigen Pflegestation herrscht Personalmangel. Deshalb hat sie die Tiere mit nach Hause genommen», sagte ein Polizeisprecher.