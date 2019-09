Offenbach Mehr Sonnenschein erwartet - im Norden wechselhaftes Wetter

Nur im Norden und Nordosten soll es zunächst stark bewölkt bleiben, einzelne Gewitter und Regenschauer könnten nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt soll es am Nachmittag aber wieder trockener werden. Erwartet werden Temperaturen zwischen 16 bis 22 Grad, wie der DWD am Montag in Offenbach mitteilte.

Auch am Mittwoch bleibt es der Vorhersage zufolge bei wechselhaftem Wetter. Im Norden und Westen könne es vor allem nachmittags gebietsweise regnen. Im Süden und Südosten bleibe es bewölkt, aber weitgehend trocken. Schöner werden soll es in einem breiten Streifen vom Südwesten über die Mitte Deutschlands bis zum Nordosten - dort erwartet der DWD viel Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad. Am Donnerstag soll es bei gleichbleibenden Temperaturen in weiten Teilen Deutschlands heiter und trocken sein.