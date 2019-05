Zusage von Kiel-Trainer Tim Walter Kommt Jannik Dehm gleich mit zum VfB?

Wie der kicker in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hat Tim Walter, aktuell noch beim Zweitligisten Holstein Kiel unter Vertrag, für die nächste Spielzeit bereits zugesagt. Diskussionsbedarf gibt es wohl nur noch bezüglich der Ablösesumme. Die soll sich nach Informationen der Kieler Nachrichten auf rund eine Millionen Euro belaufen. Das Arbeitspapier des 43-jährigen Fußballlehrers im hohen Norden läuft noch bis zum 30. Juni 2020. Beide Parteien sitzen bereits am Verhandlungstisch.

Weiter kursiert das Gerücht, dass der neue Coach gleich einen Neuzugang mit nach Stuttgart bringen soll. Demnach geht es um den 23-jährigen Kieler Rechtsverteidiger Jannik Dehm. In Stuttgart könnte er der Nachfolger von Andreas Beck, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, werden. Der deutsche U-19-Nationalspieler trainierte schon in der Jugend des KSC unter Walter und gilt als ein Musterschüler des 43-Jährigen. Beide stammen aus dem badischen Bruchsal und stehen ab dem Sommer wohl vor einer gemeinsamen Zukunft in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.