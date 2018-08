Offenburg Kollegen des erstochenen Arztes: "Aufgewühlt und bestürzt"

Offenburg. Nach dem gewaltsamen Tod eines Arztes in Offenburg am Donnerstag vergangener Woche erreichen die Ärztekammer im Südwesten zahlreiche Anrufe und Zuschriften besorgter Mediziner. "Die Ärzteschaft ist aufgewühlt, zutiefst erschrocken und bestürzt", sagte der Vorsitzende der Landesärztekammer Baden-Württemberg, Ulrich Clever. Die Kollegen in Offenburg seien sehr engagiert, die Familie des Getöteten zu unterstützen und dessen Patienten zu versorgen.