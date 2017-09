Offenburg.

Sechs Tage vor der Bundestagswahl nutzt die CDU den Geburtstag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für einen öffentlichen Empfang. Schäuble, der im badischen Offenburg lebt, wird an diesem Montag 75 Jahre alt. Bei dem Empfang heute in Offenburg werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie Schäuble selbst sprechen. Schäuble vertritt den Wahlkreis Offenburg seit 1972 im Bundestag. Er ist damit in der Geschichte der Bundesrepublik der am längsten amtierende Bundestagsabgeordnete. Zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag (24.9.) tritt er erneut an. Er ist - wie bei der vorangegangenen Wahl - der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg.