Offenburg Trotz Sterilisation Kind gezeugt - Mann verklagt Praxis

Offenburg.

Weil er trotz Sterilisation ein Kind gezeugt hat, klagt ein Mann vor dem Landgericht Offenburg. Er wirft der urologischen Praxis, in der er behandelt worden war, vor, ihn nicht über mögliche Risiken aufgeklärt zu haben. Das teilte das Gericht in Offenburg (Ortenaukreis) am Freitag mit. Der Prozess startet am 12. Oktober. Der Mann hatte sich 2016 sterilisieren lassen, nachdem seine Familienplanung abgeschlossen war. Ein Jahr später wurde seine Frau dennoch schwanger und brachte einen Sohn zur Welt - seine Zeugungsfähigkeit wurde inzwischen durch ein Spermiogramm, eine Ejakulatanalyse, bestätigt.