Open-Air Kinos Sommerkinos im Rems-Murr-Kreis und der Region

Ort: Elisabeth-und-Hermann-Zeller-Platz (Eingang Bürgermühlenweg)

Einlass: ab 20 Uhr

Filmbeginn: ca. 21:30 Uhr

Eintritt: 9 Euro (Kein Vorverkauf, nur Abendkasse, nur Barzahlung)

Die Filme werden bei jedem Wetter gespielt, außer bei Sturm oder Hagel. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, das Mitbringen eigener Verpflegung ist nicht gestattet.

26. Juli: Mord im Orient Express

27. Juli: Wunder

28. Juli: Dieses bescheuerte Herz

29. Juli: Die Verlegerin

30. Juli: Zwischen zwei Leben

31. Juli: Laible & Frisch – Do goht dr Doig

Sommerfilmfestival Schorndorf

Ort: Parkplatz am Stadtbiergarten auf den Hahnschen Wiesen

Einlass: ab 19.30 Uhr

Filmbeginn: ca. 21.00 Uhr

Eintritt: 9 Euro (Kein Vorverkauf, nur Abendkasse, nur Barzahlung)

Dieses Jahr gibt es einen Ortswechsel, da der traditionelle Platz am Burgschloss wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Die Bewirtung erfolgt durch den Schorndorfer Stadtbiergarten.

10. August: Greatest Showman

11. August: Die Verlegerin

12. August: Papst Franzikus – Ein Mann seines Wortes

13. August: Victoria und Abdul

14. August: WEIT

15. August: Das schweigende Klassenzimmer

16. August: Wunder

17. August: Mord im Orient Express

18. August: Mamma Mia 2

19. August: Die dunkelste Stunde

Fellbacher Sommernachts Open-Air-Kino

Ort: Rathausinnenhof, Fellbach

Einlass: 19.30 Uhr

Filmbeginn: 21.15 Uhr

Eintritt: 9 Euro zzgl. VVK Gebühr (im i-Punkt), 10 Euro Abendkasse, Dienstag 14.8. (Familienabend) 7,50 Euro

Es wird bewirtet.

11. August: 3 Tage in Quiberon

12. August: Sauerkrautkoma

13. August: Die Verlegerin

14. August: Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer

15. August: Loving Vincent

16. August: Mamma Mia! Here we go again

17. August: 2001: Odyssee im Weltraum

18. August: Serenade für Fanny (friends & family Preview)

Sommernachtskino Stetten

Ort: Stettener Freibad, Frauenlaenderstrasse 4, Kernen

Einlass: 19 Uhr

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Eintritt: frei - Spenden erwünscht

27. Juli: Mein Blind Date mit dem Leben

Open-Air-Kino Oppenweiler

Ort: Schlossgarten Oppenweiler

Filmbeginn: 21/21.30 Uhr

Eintritt: 8 Euro (Karten gibt es im Rathaus)

Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Kino Universum statt, Karten können an der Abendkasse, im Vorverkauf online, an der Kinokasse im Universum, im Rathaus und im Freibad Oppenweiler.

31. Juli, 21 Uhr: "Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse", Dodokay wird vor Ort sein Eintritt € 8,50.

1. August, 21.30 Uhr "Swimming with men - Ballett in Badehosen"

Open Air Kino Stuttgart

Ort: Mercedes-Benz-Museum

Einlass: 19 Uhr

Filmbeginn: ca. 21 Uhr

Eintritt: 9 Euro im VVK

Es gibt 700 nummerierte Plätze. Geparkt werden kann kostenfrei im Museumsparkhaus.

16. August: Fack ju Göte 3

17. August: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

18. August: Laible und Frisch -Do geht dr Doig

19. August: Jurassic World: Das gefallene Reich

21. August: Die Verlegerin

22. August: European Outddor Tpur (Ausverkauft)

23. August: Die Sch'tis in Paris

24. August: Avengers: Infinity War

28. August: Hotel Transilvanien 3 - Ein Monsterurlaub

26. August: Shape of Water

28. August: Ocean Film Tour

29. August: Wunder

30. August: A Star Wars Story

31. August: Die dunkelste Stunde

1. September: Dieses bescheuerte Herz

2. September: Mamma Mia! Here we go aigain

Ludwigsburger Sommernachts Open Air Kino

Ort: Fasanenstraße 47

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Eintritt: 10 Euro, Karten gibt's im Vorverkauf und an der Abendkasse

Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt, das Gelände ist nicht überdacht. Eine Rückerstattung des Eintrittspreises wegen schlechten Wetters ist ausgeschlossen.

26. Juli: Nuit de la Glisse – Season 3: Don’t Crack Under Pressure mit Regisseur

27. Juli: Die Sch'tis in Paris

28. Juli: 303 mit Darstellern

29. Juli: Die Verlegerin

30. Juli: Shape of Water – Das Flüstern des Wassers

31. Juli: Dieses bescheuerte Herz

1. August: Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer (Familientag: Eintritt nur 7,50 Euro)

2. August: Saturday Night Fever (Film Klassiker: Eintritt nur 7,50 Euro)

3. August: Three Billboards outside Ebbing, Missouri

4. August: Sauerkrautkoma Preview

5. August: Das Leuchten der Erinnerung

6. August: Wohne lieber ungewöhnlich

7. August: Mord im Orient Express

8. August: Ocean's 8

9. August: Ein Lied in Gottes Ohr

10. August: Dodokay: Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse Preview

11. August: Mamma Mia! Here we go again

12. August: Das Leben ist ein Fest

Kino auf der Burg in Esslingen

Ort: Innenhof der Esslinger Burg

Einlass: 19 Uhr

Filmbeginn: 21.45 Uhr oder 22 Uhr

Eintritt: 9,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro im Online-Vorverkauf und an der Abendkasse

26. Juli, 21.45 Uhr Kingsman: The Golden Circle

27. Juli, 22 Uhr Das Leben ist ein Fest

28. Juli, 22 Uhr Wunder

29. Juli, 22 Uhr Greatest Showman

30. Juli, 21.45 Uhr Fack Ju Göhte 3

31. Juli, 21.45 Uhr Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

1. August, 21.45 Uhr Deine Juliet, Preview

2. August, 22 Uhr, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

3. August, 22 Uhr Wohne lieber ungewöhnlich Familiientipp

4. August, 22 Uhr: Swimming with men