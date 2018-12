Oppenweiler Fackelschwimmen in der Murr

„Mutig, mutig“ begrüßt eine Frau den Neoprenanzug-Träger, der sich die Flossen über die Füßlinge stülpt. Sebastian Knödler von der DLRG-Ortsgruppe Backnang versichert jedem Fragenden glaubhaft, dass unter der acht Millimeter dünnen Neopren-Hülle das kalte Wasser nur in den ersten Momenten zu spüren sei. „Das Wasser erwärmt sich ganz schnell durch meine Körpertemperatur“, sagt er. Unangenehm sei es an Hals und Handgelenken, während das eiskalte Wasser den Anzug flutet. „Danach hält man es im Isolationspanzer aber gut 25 Minuten aus“, erklärt auch Reinhardt Schiller, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Sulzbach-Oppenweiler. Die Zuhörer können’s schwer nachvollziehen. „Da bin ich lieber Warmduscher“, sagt einer.

„Brrrrr“ macht eine Frau aus Oppenweiler, während vor ihren Augen ein Taucher nach dem anderen über eine Leiter mit brennender Fackel einsteigt und seelenruhig, ohne Strampelbewegungen an einer Stelle im Wasser verharrt, gerade so als wäre es eine warme Badewanne. Nein, zu diesem abendlichen Bad in dem Eiswasser könne sie sich „niemals überwinden“.

Die „Bade“-Temperatur beträgt fünf Grad, die Murr ist nahe dem Gefrierpunkt. Auch die Lufttemperatur hat Reinhardt Schiller kurz vor dem Einstieg gemessen: „Zwei Grad, da war es schon kälter“, meint er salopp. Auch Regen hätten sie schon gehabt. Minus acht Grad sei der Kälterekord gewesen beim Fackelschwimmen, dem Jahresabschluss-Happening der DLRG-Gruppe. Für die Schwimmer sind es fast noch passable Bedingungen. „Am kältesten sind Füße und die Finger“, meint Daniel Wolf von der Ortsgruppe Sulzbach-Oppenweiler, der sich „erfrischt“ fühle.

Vor Kälte schlottern jene, die zuschauen. Sie verfolgen an beiden Uferseiten in den warmen Komfortzonen ihrer Daunenanoraks die ruhige, romantische Flammenprozession. Elf Fackeln ragen aus dem Wasser. Die Schwimmer liegen auf dem Rücken und paddeln mit den Flossen, dabei halten sie die tropffreie Fackel aufrecht. Die Flutlicht-Stimmung, die die Feuerwehrabteilung spendiert, macht das Bild noch spektakulärer. „Schau mal, das Wasser brennt“, flüstert ein Mann seinem Sohn zu, als sich die flackernden Flammen ruhig durch die Dunkelheit im Wasser vorwärts bewegen. „Wäre das nichts für dich?“ fragt jemand neckisch. „Muss nicht unbedingt sein“ lautet eine spontane Antwort, „nicht mal den großen Zeh würde ich da reinhängen.“

Nach 300 Metern murraufwärts gegen die Strömung taucht erneut eine Lichtpfütze am Uferrand aus dem Dunkel auf. Die Feuerwehr hat Einsatzbeleuchtung und eine Leiter installiert, für eine kurze Pause auf dem Trockenen. Die Schwimmer verlassen ihre eisige Badewanne für ein Schnäpsle. Die Zuschauer skandieren ein dreifaches „Patsch“-„Nass“ und ein „Furz“-„Trocken“. „Darf ich das mal anfassen, ist es nass?“ fragt eine Frau, die verblüfft feststellt: „Keiner von denen schlottert.“

Im flackernden Fackelschein treiben die Fackelträger zurück. Sebastian Knödler schätzt das Gemeinschaftsgefühl. „Wir beschließen im Kreise der Kollegen das Jahr, die Veranstaltung ist immer was Schönes“, meint er. Die Rettungstaucher müssen während des ganzen Jahres einsatzfähig sein. Das Fackelschwimmen sei neben einer „Herausforderung und Spaß“ demnach „auch eine Übung für uns“, meint er. Dank Unterstützung einer Kranbaufirma, deren Garage der Verein nutzen kann, können sich die Schwimmer nach ihrer heldenhaften Tat aus dem nassen Tauchanzug schälen und warm duschen. Mit heißen Saiten und Glühwein schließt sich für sie und die Besucher ein kurzweiliger Winterhock an.

Wie alles begann und warum

Die DLRGler aus Sulzbach, Backnang und Oppenweiler waren im Rems-Murr-Kreis eine der ersten Ortsgruppen mit ausgebildeten Rettungstauchern in den eigenen Reihen. Der Ursprung des Winterschwimmens liegt in einer Handvoll Sporttaucher, die sich bei der DLRG zu Rettungstauchern ausbilden ließen. Einsatztauchen wie heute gab es damals nicht. Das Bewusstsein war entsprechend gering ausgeprägt, und so wurden die DLRGler belächelt, als sie 1988 bei Eiseskälte mit Fackeln in der Murr ihre Einsatzfähigkeit unter Beweis stellten.

Zwei Jahre später ertranken drei Jugendliche etwa 500 Meter von der Rüflensmühle entfernt nach einem Unfall, eingeschlossen in ihrem Auto. Nur eine Person konnte sich selbst aus dem untergegangenen Fahrzeug befreien. „Dann kam die Einsicht, dass Taucher notwendig sind und dass die DLRG nicht nur am Wasser, sondern auch in unseren Gewässern für Sicherheit sorgen muss“, so Vorsitzender Reinhardt Schiller. 1988 hat die DLRG-Ortsgruppe mit dem Schwimmen mit Fackeln in der Murr begonnen. 26-mal hat sie’s durchgezogen, viermal wurde das Schwimmen wegen Hochwasser abgesagt. Einmal wurde es wegen der zugefrorenen Murr in eine Eisrettungs-Demonstration umgewandelt.

Auch im Einsatz der Polizei gingen DLRG-Taucher schon ins Wasser: „Es kommt selten vor, aber auch der Polizei sind wir behilflich, etwa bei der Suche nach Diebesgut oder bei Unfällen im Wasser“, sagt Schiller.