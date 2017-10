Oppenweiler Oppenweiler sucht neuen Bürgermeister

Lange Zeit war unklar, wie es im Oppenweiler Rathaus weitergeht, nun geht alles recht schnell: Der amtierende Bürgermeister Sascha Reber, der seit Februar wegen einer psychischen Erkrankung dienstunfähig war, tritt von seinem Amt zurück. „Ich möchte Sie hiermit informieren, dass Herr Bürgermeister Reber mit Wirkung zum 31. Oktober aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Amt ausscheiden wird“, verkündete der stellvertretende Bürgermeister Wilfried Klenk im Gemeinderat.

Doppelte Belastung für Klenk

Wie das Landratsamt auf Nachfrage bestätigte, tritt Reber in Kürze eine Stelle im Amt für Besondere Hilfen und Flüchtlinge im Landratsamt an. „Herr Reber wird einer neuen Tätigkeit nachgehen, was – hoffe ich – seiner Gesundheit zuträglich sein wird“, sagte Klenk. Für den Gemeinderat Oppenweiler bedeutet dies, dass in Kürze die Stelle im Staatsanzeiger ausgeschrieben wird – dafür laufen nun die Vorbereitungen. „Das ist ein ganz normales Prozedere, genauso wie wenn ein Amtsträger in Pension geht“, erklärte Wilfried Klenk. Der stellvertretende Bürgermeister hat in den vergangenen Monaten die Amtsgeschäfte übernommen – zusätzlich zu seiner Arbeit als Abgeordneter im Landtag. Von einer doppelten Belastung wollte Klenk dennoch nicht sprechen: „Ich habe das gern gemacht, auch wenn klar ist, dass das kein Dauerzustand sein kann.“

Rebers Projekte weitergeführt

Dennoch ist der stellvertretende Bürgermeister mit der Bilanz der vergangenen Monate zufrieden. „Es sind keine Projekte aufgrund von Zeit- oder Organisationsmangel liegengeblieben“, sagte er. Im Gegenteil, es seien sogar noch einige neue Dinge angegangen worden, wie etwa der Breitbandausbau in den Teilorten der Gemeinde. Auch Projekte, die Reber angestoßen hatte, seien konsequent weitergeführt worden. „Diese Übergangsphase ging deshalb so gut, weil der Gemeinderat zu hundert Prozent zusammengestanden hat“, lobte Klenk seine Kollegen. „Alle haben mitgezogen.“

"Zeit zusammen gut gemeistert"

Nicht nur seinen zusätzlichen Aufgaben widmete sich Klenk, er habe auch versucht, im Rathaus präsent zu sein. „Mal morgens, mal abends, manchmal auch den ganzen Tag“ sei er in Oppenweiler gewesen. In der Gemeinderatssitzung sprach Klenk auch die Diskussionen an, die Rebers Erkrankung in den ersten Tagen ausgelöst habe. „Wir als Gemeinderat haben unseren Teil dazu beigetragen, dass das schnell ein Ende gefunden hat“, erzählte er und war sich sicher: „Wir haben diese Zeit zusammen gut gemeistert.“ In diesem Sinne wolle er weitermachen, bis ein neuer Bürgermeister gefunden ist.

Neuwahl zu Beginn des neuen Jahres angestrebt

Auf die Frage, wer nun als Kandidat für das Oppenweiler Bürgermeisteramt infrage kommt, wusste Klenk noch keine Antwort. „Diese Entwicklung ist für uns alle noch ganz frisch“, sagte er. Erst einmal gehe es darum, die Stelle im Staatsanzeiger auszuschreiben. Zudem ist für den 27. Oktober eine Sondersitzung des Gemeinderats anberaumt, in der das weitere Prozedere besprochen und beschlossen werden soll. Angestrebt sei eine Neuwahl zu Beginn des kommenden Jahres, aller Voraussicht nach schon im Januar. „Bis dann allerdings ein neuer Bürgermeister sein Amt antritt, wird es wohl mindestens März werden“, schätzt Klenk.

"Klarheit darüber, wie es weitergeht"

Mit der von Gemeinde und Landratsamt in Absprache mit Reber gefundenen Lösung zeigte sich der stellvertretende Bürgermeister zufrieden. „Wir haben nun Klarheit darüber, wie es weitergeht, und ein Zeitfenster dafür, wann mit einem Nachfolger zu rechnen ist.“ Klenk äußerte im Namen des Gemeinderates seinen Dank für Rebers Engagement in Oppenweiler und wünschte ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. „Ich hoffe, dass Herr Reber in seiner neuen Tätigkeit Fuß fassen kann“, sagte er zum Abschluss.