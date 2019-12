Oppenweiler.

In der Nacht auf Freitag (27.12.) haben Unbekannte in der Unteren Ortsstraße in Reichenberg einen Toyota Aygo mutwillig umgekippt. An dem Kleinwagen entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Schaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.