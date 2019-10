Ordnungsdienst in Waiblingen Knöllchen-Rundgang in der Fronackerstraße

Wutenbrannte geblitze Autofahrer

Angepflaumt wird er während der Arbeit öfter mal. Aber richtig eskaliert sind diese Situationen nie. Körperliche Angriffe musste Bernd Luithardt in 17 Jahren nie hinnehmen, was auch an seiner durchaus eindrucksvollen Statur liegen mag. Etwas bedrohlich fühlte es sich aber schon an, als er mit Kollegen am Ortsausgang Hegnach in Richtung Remseck mit dem mobilen Blitzer Geschwindigkeiten kontrollierte, wo heute die Säulen diese Arbeit machen. Nachts drehten manche geblitzten Autofahrer beim Kieswerk um und kehrten wutentbrannt zurück, schimpften, klopften aus der Dunkelheit gegen den Bus der Diensthabenden. Also: Scheiben unten lassen, die Leute sich erst einmal austoben lassen. Nach einer Weile, als es ruhiger wurde, konnten sie die Fenster öffnen: „So, jetzt können wir reden.“

Keine Stellflächen für den Lieferverkehr

Zurück auf die Fronackerstraße: Ein Entsorgungs-Transporter parkt auf der Fahrbahn. „Der muss Frittierfett abholen“, weiß Bernd Luithardt, „aber wo soll er stehen?“ Es fehlt an Standflächen für die Lieferanten - und die regulären Parkplätze sind dauerbelegt. Die Autos kurven einspurig an dem Parkenden vorbei. Ähnlich läuft’s, wenn die Paketboten stehen. Der Lieferverkehr darf das, wenn der Fahrer in der Nähe ist. Doch leicht bilden sich Engstellen. Ungleich schwieriger wird’s an Sommerabenden, wenn auch noch die Gäste der Bars auf der Fahrbahn parken - sie wiederum dürfen das nicht. So verlegte Bernd Luithardt einige Male die Spätschicht in die Fronackerstraße. Arbeit gab’s genug.