Ordnungsdienst in Waiblingen Präsenz zeigen gegen Probleme am Postplatz

Durch die regelmäßigen Kontrollen kennt der Vollzugsdienst die Klientel, die sich auf den Stufen vor dem Rewe aufhält, gut. Von diesem Kreis, der nach Einschätzung von Timo Lösch nicht viel mehr als zehn Personen umfasst, gehe ein Großteil der Vermüllung und der Verwahrlosung aus. „Bei den Kontrollen versuchen wir deshalb, klare Spielregeln auf dem Platz aufzustellen.“ Die Leute gleich zu sanktionieren oder zu vertreiben, ist nicht das Ziel. Grundsätzlich dürfe sich jeder auf dem Platz aufhalten, sagt der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Oliver Conradt. Sofern die Verhaltensregeln eingehalten werden - also: kein Gebrüll, kein Ansprechen von Passanten, kein Müll.

Ansprache: Freundlich, aber bestimmt

Die Ansprache sei das A und O, erzählt Timo Lösch, der zehn Jahre draußen im Ordnungsdienst arbeitete, bevor er in den Innendienst – also zu den organisatorischen Aufgaben – gewechselt hat. Freundlich, aber bestimmt ist der Ton. Die Uniformen und manchmal auch der Dienst-Schäferhund verschaffen zusätzlichen Respekt. In den Abendstunden ist der KOD zur Sicherheit als Doppelstreife unterwegs. Je nach Alkoholpegel der Angesprochenen stoßen die Diensthabenden auf mehr oder weniger Verständnis. Gewalttätigen Widerstand hat Lösch noch nicht erlebt - was er darauf zurückführt, dass der KOD vorbeugend wirkt und nicht dann, wenn die Situation schon eskaliert ist. Dann nämlich ist die Polizei gefragt.

Den Rückgang der Vorfälle wie der Beschwerden sieht Fachbereichsleiter Werner Nußbaum als Folge des ausgeübten Kontrolldrucks. Für alle Einsatzgebiete gilt: Je mehr Präsenz der Ordnungsdienst zeigt, desto mehr Ruhe kehrt ein. Allerdings kann er unmöglich rund um die Uhr das ganze Stadtgebiet abdecken. Stark nachgelassen haben am Postplatz die Störungen durch Jugendliche, die sich eine Zeit lang in den Treppenhäusern des Postplatz-Forums aufhielten - auch, um dort zu feiern und Müll zu hinterlassen. Seit die Hausbesitzer einen Sicherheitsdienst einsetzen, ist es damit vorbei. Entspannt hat sich auch die verkehrliche Situation, seit die Stadt vor einem Jahr ein absolutes Halteverbot eingeführt und die Betonsitzsteine entlang des Fahrtwegs zur Tiefgarage aufgestellt hat. Schön sind sie nicht unbedingt, das weiß man auch auf dem Rathaus – aber sie erfüllen ihren Zweck. Das früher so häufige wilde Parken wird dadurch verhindert, die Fußgänger und Café-Besucher werden vor den Autos geschützt.