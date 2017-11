Ortsdurchfahrt Oberberken Unsichere Schulwege und Kostenexplosion

Lesen Sie außerdem "Kostenexplosion: Die Kosten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt steigen um mindestens 1,3 Millionen"

Schon im Frühjahr gab es erste besorgte Hinweise aus der Elternschaft, im Sommer folgte eine E-Mail zur Schulwegfrage an Ortsvorsteher Siegbert Doring. Und doch blieb der Weg an der Umleitungsstrecke Eichenweg – und vor allem das Queren der Fahrbahn – für die Schülerinnen und Schüler aus Elternsicht „viel zu gefährlich“. Mittlerweile ist die Baustelle auf der Ortsdurchfahrt weitergezogen, das Problem hat sich – auch ohne die von den Eltern geforderten provisorischen Zebrastreifen – gelöst. Doch zufrieden sind die Eltern eigentlich erst seit dieser Woche: Mitte Oktober hatte Michaela Wirth als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende der Schurwaldschule den Ortsvorsteher in einer E-Mail darauf hingewiesen, dass auch der vierte Bauabschnitt, der sich auf der Wangener Straße vom Linsenweg über die Schule bis zur Schurwaldhalle erstreckt, den Kindern den Schulweg erschwert.

Elternsorge: „Beide Schulwege sind sehr gefährlich für die Kinder!“

Sorge bereitet den Eltern die ersatzlos weggefallene Bushaltestelle an der Schurwaldhalle. Um auf dem Heimweg von der (nächsten) Haltestelle am Höhenweg ins Asperfeld und die Geishecken zu kommen, müssen die Mädchen und Jungen aus den weiterführenden Schulen entweder entlang der neu geteerten Straße gehen – und zwischen Baustellenfahrzeugen und schwebenden Teilen hindurch. Oder sie marschieren vom Höhenweg über den Eichenweg, kreuzen den Lindenweg und kommen über den Espenweg in die Wangener Straße. Das Problem: Die Kinder müssen sich in den engen Wohngebietsstraßen die schmalen Gehwege mit den Fahrzeugen teilen, die – bei Gegenverkehr – immer wieder auf den Fußgängerbereich ausweichen. Für Elternvertreterin Michaela Wirth eine untragbare Situation: „Beide Schulwege sind sehr gefährlich für die Kinder!“

Provisorische Beleuchtung des Feldwegs bei der Schurwaldhalle

Nicht besser die Situation für die Mädchen und Jungen, die aus den Geishecken, dem Asperfeld und den Schlehenweg Richtung Schurwaldschule unterwegs sind: Seitdem der Zebrastreifen auf Höhe der Schurwaldhalle Mitte Oktober weggefallen ist, müssen die Grundschüler die Wangener Straße über eine Verkehrsinsel queren, die bis zu einem Vororttermin vergangene Woche auch noch äußerst schlecht beleuchtet war. Seitdem sich Elternvertreterin Michaela Wirth, Rektorin Beate Schif, Vertreter des Ordnungsamts sowie des Kultur- und Sportamts und der Zentralen Dienste die Situation vor Ort angeschaut haben, wurde nachgebessert. Und: Es gibt jetzt auch eine provisorische Beleuchtung des Feldweges an der Schurwaldhalle. Morgens um kurz nach sieben, wenn die ersten Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, war den Eltern die Sicht auf dem dunklen Weg, auf dem auch immer wieder Baustellenfahrzeuge verkehren, einfach zu schlecht.

Nicht möglich: die Einrichtung einer Ersatzhaltestelle

Mittlerweile hat die Stadt nachgebessert, es gibt drei LED-Leuchten am Weg und Blinklichter an der Verkehrsinsel, die insgesamt noch besser ausgeleuchtet werden soll. Doch der Wunsch nach einer Ersatzhaltestelle auf Höhe Geishecken/Asperfeld und nach einem Zebrastreifen über der Wangener Straße wird nicht erfüllt: Ein provisorischer Fußgängerüberweg an der Verkehrsinsel kann – wegen der Nähe zur Baustellenampel – nicht eingerichtet werden. „Das ist“, sagt Adrian Holl als zuständiger Abteilungsleiter Sicherheit und Ordnung auf Nachfrage, „laut Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberweg nicht möglich“. Und eine Ersatzhaltestelle kann nach Rücksprache mit der Bauleitung und dem Busunternehmen ebenfalls nicht eingerichtet werden, „da es an einer sicheren Ein- und Ausstiegsfläche mangelt“. Außerdem sei im Bereich der halbseitigen Straßensperrung, wo der Verkehr per Ampel geregelt wird, grundsätzlich keine Einrichtung einer Ersatzhaltestelle möglich, so die Begründung der Stadt weiter. Doch Eltern und Schulleitung sind auch so zufrieden: Beim Vororttermin haben sie sich endlich ernstgenommen gefühlt. „Wir sind glücklich“, sagen Michaela Wirth und Schulleiterin Beate Schif unisono, „was sich seit Donnerstag getan hat“.