Ostalbkreis Betrüger behauptet, er könne Coronaviren entfernen

Abtsgmünd.

Ein unbekannter Betrüger hat am Mittwoch eine 71-Jährige angerufen und behauptet, er könne Coronaviren aus ihrer Wohnung entfernten. Wie die Polizei mitteilt, gab der Mann an, bei der Krankenkasse zu arbeiten. Für seine Hilfe verlangte er bei einem ersten Anruf 350, beim zweiten 500 Euro. "Der Anrufer sprach Angaben der Frau zufolge sehr schlecht deutsch", so die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung. "Sie reagierte richtig, beendete die Gespräche und erstattete Anzeige."