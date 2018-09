Eschach.

Die Polizei hat in der Wohnung eines 52-Jährigen in Eschach (Ostalbkreis) eine Cannabis-Plantage entdeckt. Bei der Wohnungsdurchsuchung in der vergangenen Woche entdeckten die Beamten zwei Aufzuchtanlagen mit rund 70 Pflanzen. Darunter waren Pflanzen vom Setzling bis zur erntereifen 1,70 Meter hohen Pflanze. Außerdem fanden sie mehr als ein Kilo bereits abgeerntetes Cannabis sowie synthetische Drogen in Pillen- und Pulverform. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.