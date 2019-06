Ostalbkreis Diebe plündern Erdbeerstand

Westhausen.

Diebe haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (13.06.) Erdbeeren aus einem Verkaufsstand in Westhausen (Ostalbkreis) gestohlen. In dem Stand werden Erdbeeren und Spargel angeboten. Die Täter stahlen drei Plastikboxen, in denen sich je zwölf Schalen Erdbeeren befanden. Der Wert der Früchte beläuft sich auf rund 100 Euro. Außerdem nahmen sie eine Handtasche mit, die eine Kundin vergessen hatte und die noch im Verkaufsstand deponiert gewesen war. Der Polizeiposten Westhausen sucht nach Zeugen.