Ostalbkreis Kurioser Unfall: Vollbeladener Lkw rutschte davon

Aalen. Ein 49 Jahre alter Brummifahrer dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als sich sein Volvo-Truck inklusive Ladung am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße zwischen Lautern und Lauterburg im Ostalbkreis plötzlich in Bewegung setzte, den Hang in Richtung Lautern hinabrutschte und schließlich 40 Meter tief eine Böschung hinabstürzte.