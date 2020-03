Ostalbkreis Polizei löst "Corona-Party" bei Burgruine auf

"Die Jugendlichen reagierten mit Verständnis und verließen die Örtlichkeit nach Aufforderung bereitwillig", so die Polizei. "Dieser Tage ist der falsche Zeitpunkt gemeinsam Partys zu feiern. Damit helfen Sie am Ende nicht nur anderen, sondern auch sich selbst und ihrer Polizei."

Die Polizei greift in Baden-Württemberg härter durch

So glimpflich wie die Jugendlichen in Heubach werden Feiernde in den nächsten Tagen wohl nicht mehr davonkommen. „Gestern war die Polizei nachsichtig und hat Ermahnungen ausgesprochen. Ab heute werden Verstöße gegen das geltende Recht zur Eindämmung des Coronavirus von der Polizei Baden-Württemberg konsequent kontrolliert“, sagte der stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl laut einer aktuellen Pressemitteilung. „Dies gilt auch für sogenannte Corona-Partys, zu denen sich vor allem Jugendliche und Heranwachsende zum Beispiel auf Grill- und Spielplätzen treffen. Die Polizei wird hart durchgreifen.“