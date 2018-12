Ostalbkreis Sprinter schleudert in Unfallstelle und erfasst zwei Personen

Nach einem Unfall hatten ein Opel und ein Linienbus die Fahrbahn auf der Kreisstraße bei Zipplingen blockiert. Der 39 Jahre alte Fahrer des Sprinters erkannte die Unfallstelle, die sich am Ende einer Rechtskurve befand, zu spät. Auf der spiegelglatten Fahrbahn geriet der Sprinter ins Rutschen und schleuderte in die Unfallstelle. Er erfasste dabei den Busfahrer und einen 16 Jahre alten Fahrgast des Linienbusses. Sie wurden auf die Fahrbahn geschleudert und erlitten schwere Verletzungen. Andere Personen konnten sich noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Die Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 30 000 Euro. Aufgrund der Eisglätte war der Räumdienst der Straßenmeisterstelle bereits seit Stunden im Dauereinsatz.