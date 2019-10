Ostalbkreis Unfall mit Falschfahrerin auf B 29

Mögglingen.

Eine 77-jährige Falschfahrerin hat am Donnerstagabend (24.10.) auf der B 29 bei Mögglingen einen Unfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Smart gegen 18.10 Uhr auf der B 29 von Aalen in Richtung Stuttgart auf die falschen Spur gefahren. Die Polizei vermutet, dass die Frau mit den neuen baulichen Gegebenheiten der Umgehunsstraße nicht vetraut war. Auf der neuen vierspurigen Straße kam ihr dann eine 42-Jährige in einem Mercedes entgegen. Die 77-Jährige streifte diesen mit ihrem Smart. Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro. Die B 29 musste zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 07361/580-0 zu melden.