Ostern im Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps für die Feiertage

Treffpunkt: Ebnisee, Infohütte, Start zwischen 14 und 15.30 Uhr möglich (Ende: 17 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Startgebühr: zehn Euro pro Familie/Team inklusive Urkunde und süße Belohnung.

Infos: Naturparkführer Walter Hieber, info@waldentdecker.de, 0 71 82/93 56 97.

Eierhetzeln für Kinder und Erwachsene

Die Sonderausstellung im Museum Welzheim „Hirten, Lämmer und Schafe“ ist auch an den Osterfeiertagen Sonntag und Montag, 21. und 22. April, von 11 bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet. Wer kennt noch den alten schwäbischen Brauch des Eierhetzelns? Wer mehr darüber erfahren will, der ist an Ostern im Museum an der richtigen Stelle. An beiden Tagen wird bei gutem Wetter im Garten eine „Eierhetzel“ aufgebaut. Hier können sich neben den Kindern auch die Erwachsenen beteiligen – als Altersgrenze gilt, wie bei Spielen aufgedruckt, von zwei bis 99 Jahre.

Zwei Latten werden zu einer V-förmigen Rinne zusammengesetzt, die dann mit einem Gefälle auf der Wiese positioniert wird. Die „hartgekochten“ Eier werden in die Rinne gelegt und ab geht’s. Kullernd sucht sich das Ei seinen Platz im Gras. Das nächste rollt schon die Rinne herab. So geht’s der Reihe nach, einer nach dem andern. Wird ein Ei des Gegners getroffen, muss der Getroffene einen Cent an den glücklichen Mitspieler bezahlen, dem es gelungen ist, das Ei zu treffen. Am Ende des Spiels werden dann die etwas geschundenen Eier mit Salz an Ort und Stelle verzehrt.

Weitere Information zum Museum Welzheim unter www.museumwelzheim.de

Konzert mit Live-Poetry

Am Ostersonntag, 21. April, lädt Daniel Schwenger in seine Schlagzeugschule im Gewölbekeller nach Plüderhausen ein (Wilhelm-Bahmüller-Straße 4). Auftreten werden dort junge Künstlerinnen wie Lena Witzmann aus Köln, die eigens für diesen Abend geschriebene Texte als Live-Poetry zur Ostergeschichte vortragen wird, oder Leonie Vollmer, die nicht nur Klassisches am Cello darbieten, sondern auch mit ihrem lupenreinen Sopran modernen Gospel & Pop interpretieren wird. Die erste Vorstellung um 18 Uhr ist schon lange ausverkauft. Für 20.30 Uhr gibt es noch wenige Karten unter www.cvents.eu, telefonisch unter 01 76/21 10 45 79 oder an der Abendkasse um 20 Uhr.

... und natürlich das Frühlingsfest in Suttgart

Das Stuttgarter Frühlingsfest startet am Samstag um 12 Uhr mit dem Fassanstich. Aktuell gibt es eine von Landesbischof July ausgelöste Kontroverse, ob sich so ein Volksfest am Karsamstag denn mit der christlichen Tradition vereinbaren lässt. Was wohl kaum etwas daran ändern dürfte, dass sich am Wochenende wieder Tausende auf dem Wasen-Gelände in Cannstatt einfinden werden.