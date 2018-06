Ostfildern Lucha: Quartiersarbeit wichtig für Altern in Würde

Ostfildern.

Mit der wachsenden Zahl älterer Menschen gewinnt die sogenannte Quartiersarbeit aus Sicht von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) an Bedeutung. Ein Quartier kann eine Nachbarschaft, ein Stadtteil oder auch ein Dorf sein. Eine "kleine Bürgerbewegung" stelle sich den Herausforderungen der alternden Gesellschaft, sagte Lucha am Freitag in Ostfildern bei Stuttgart. Sie sei geprägt vom Zusammenwirken haupt- und ehrenamtlicher Unterstützer und der Beteiligung der Betroffenen und ihrer Angehörigen für ein möglichst selbstbestimmtes Leben im Alter.