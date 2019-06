Ozan Kabak Der VfB-Innenverteidiger ist heiß begehrt

Stuttgart.

Nach dem Abstieg in die 2. Liga ist VfB-Abwehrspieler Ozan Kabak heiß begehrt. Der junge Türke kam im Winter für elf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul nach Stuttgart und hat in seinem Arbeitspapier (läuft bis 2024) eine Ausstiegsklausel. Demnach kann der 19-Jährige die Schwaben für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro verlassen. Und Interessenten für den türkischen Nationalspieler gibt es eine ganze Menge.