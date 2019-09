Paar-Probleme auf dem Punkt Viraler Facebook-Post: Der Safe für den Kühlschrank

Manchmal reicht ein Bild, um das Leben auf den Punkt zu bringen. Besonders das Leben, wenn sich zwei (oder mehr) Menschen eine Wohnung und damit auch einen Kühlschrank teilen. Stacey Lowe, eine junge Frau aus England, hat es mit einem Post in Facebook über den heimlich von ihrem Lebensgefährten im gemeinsamen Kühlschrank installierten Safe geschafft. Ihr Beitrag ist seit dem 12. September im Netz und hat weltweit für Kommentare und Reaktionen gesorgt. Warum? Weil er so schön genau das abbildet, was sich in vielen Küchen und Beziehungen dieser Welt vermutlich genaus so abspielt.

"Also soweit ist es bereits gekommen" schreibt sie darin. "Du kaufst zusammen ein Haus hast zusammen ein Kind, verlobst dich, planst eine Hochzeit, und dann passiert das. Dave zieht los und kauft einen verdammten Kühlschrank-Safe, weil er ein A*** ist und seine Schokoloade nicht teilen will. Will ihn irgendjemand haben? Das ist doch sicher ein Trennungsgrund, oder?" Auf dem Bild klar zu sehen ist ein transparenter und mit einem Zahlenschloss ausgestatteter Einsatz für den Kühlschrank. Darin liegen diverse Leckereien.



Die Reaktionen auf ihren Post sind zahlreich, meistens Lachsmileys. Viele wollen wissen, woher man diesen Safe bekommt. Deswegen reagiert Stacey auch mit einem Edit und gibt die Bestelladresse der "Lockabox" direkt auf dem Post an.