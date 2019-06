Paco Vaz übernimmt U21 Urgestein Andreas Hinkel verlässt den VfB Stuttgart

"Wir hätten Andy gerne auf einer anderen Position im Übergangsbereich des NLZ behalten. Er hat sich aber dazu entschieden, vorerst seine Trainerkarriere außerhalb des VfB fortzusetzen", sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger, "wir werden Andys Weg aber weiterhin sehr aufmerksam verfolgen, die Türen beim VfB stehen für Andy immer offen." Hinkel, der gemeinsam mit seiner Frau und den vier Kindern in Winnenden lebt, trug als Spieler insgesamt 14 Jahre das Trikot des VfB Stuttgart, dabei 162-mal in der Bundesliga. In seiner Jugend kickte er für den TSV Leutenbach und wechselte 1992 im Alter von zehn Jahren zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben durchlief der Abwehrspieler alle Jugendmannschaften und gab am 15. Februar 2001 im UEFA-Pokal-Spiel gegen Celta Vigo sein Debüt in der Profimannschaft.

Der Abwehrspieler gehörte zu den „Jungen Wilden“, die 2003 Vizemeister wurden. 2006 beschloss Hinkel, eine neue Herausforderung anzunehmen, und wechselte nach Spanien zum FC Sevilla. Mit dem FC Sevilla gewann er 2007 den UEFA-Pokal. 2008 wechselte der Abwehrspieler zu Celtic Glasgow und wurde mit Celtic Schottischer Meister. 2011 kehrte Hinkel noch einmal in die Bundesliga zurück und schnürte für eine Saison die Kickschuhe für den SC Freiburg. Im September 2012 beendete er seine Karriere und schlug anschließend eine Trainerlaufbahn ein. Ende März diesen Jahres erhielt er seine Fußball-Lehrer-Lizenz .

Neustart für die VfB-Reserve mit dem Duo Vaz/Rathgeb

Zur neuen Saison übernimmt jetzt das Duo Vaz/Rathgeb den Neustart der VfB-Reserve. In den vergangenen Wochen waren die beiden als Co-Trainer von Interimstrainer Nico Willig bei der Lizenzspielermannschaft des VfB tätig. Der 45-Jährige Paco Vaz war in der Saison 2016/2017 je eine halbe Saison Co-Trainer der U16 und der U19, ehe er zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Dort trainierte der gebürtige Reutlinger die U19 sowie später auch das Regionalligateam.