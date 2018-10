Pavard, Baumgartl und Co. So liefen die Länderspiele der VfB-Profis

Es läuft einfach für Benjamin Pavard und die französische Nationalmannschaft: Seit rekordverdächtigen 16 Spielen ist der Innenverteidiger mit der Equipe Tricolore ungeschlagen. In der aktuellen Abstellungsperiode war der 21-Jährige in der Nations League gegen Deutschland erfolgreich (2:0). Bereits am Donnerstag hatten sich Benjamin Pavard und seine französischen Teamkollegen in einem Testspiel nach langem 0:2-Rückstand kurz vor Schluss noch mit 2:2 von Island getrennt.

Erfolgreich waren auch Timo Baumgartl und die deutsche U-21-Nationalelf. Mit Siegen gegen Norwegen (2:1) und Irland (2:0) hat die Mannschaft von Stefan Kuntz die Qualifikation für die die EM 2019 in Italien und San Marino perfekt gemacht. Auch Borna Sosa und die kroatische U21 haben sich durch Erfolge gegen Griechenland (2:0) und San Marino (4:0) für das Turnier qualifiziert. Beim 4:0-Testspielsieg über den Irak hat Santiago Ascacibar sein zweites Länderspiel für die argentinische Nationalmannschaft absolviert. Zuvor saß der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart bei der 0:1-Pleite gegen Brasilien nur auf der Ersatzbank.

Nach seinem Debüt für die türkische A-Nationalmannschaft im Juni verbuchte auch Berkay Özcan seinen zweiten und dritten Einsatz im Nationaltrikot. Beim 0:0 der Türkei im Testspiel gegen Bosnien und Herzegowina am Donnerstag sowie bei der 0:2-Niederlage im Nations-League-Duell am Sonntag in Russland wurde der 20-Jährige jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt. In der Qualifikation für den Afrika-Cup 2019 musste sich Chadrac Akolo mit der Demokratischen Republik Kongo am Samstag in Kinshasa mit 1:2 gegen Simbabwe geschlagen geben. Beim 1:1 im Rückspiel am Dienstag kam der 23-jährige Offensivspieler nicht zum Einsatz.

Ein Jahr vor der U20-WM im eigenen Land gewann David Kopacz mit Polen am Donnerstag 3:0 gegen die Tschechische Republik. Am Dienstag verlor der 19-Jährige mit der polnischen Junioren-Auswahl 4:1 in den Niederlanden.