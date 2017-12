Verzehrhinweis

Ein Mitglied der Troll-Bande und ein interessanter Hinweis auf der Rückseite der Verpackung: „Vor dem Verzehr den Zettel aus dem Keks nehmen!“ Ich stelle mir einen Menschen vor, der so scharf auf diese Kekse ist, dass er alles am Stück verschlingt. Hätte man das bei diesem hier getan, wäre einem folgende Weisheit entgangen: „Nur Trottel glauben an Prophezeiungen.“ Putzig. Ich hab' den Glaube längst verloren ...