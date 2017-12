Neues Motiv, neues Glück?

Oh Freude, mal wieder ein neues Motiv. Scheint sowas wie ein Troll zu sein. Drüber steht: „Du kannst nicht immer Glück haben.“ Das wage ich zu bezweifeln, denn, so scheint es, wir nehmen doch noch langsam Fahrt auf. Auf dem Zettelchen steht: „Dieser Spruch ist in Deinem Land nicht verfügbar.“ Gewitzter kleiner Einfall für einen Spruch-Keks. Ich bin schon fast gespannt auf morgen, ob wir das Triple hinkriegen.