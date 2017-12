Lahme Wiederholung

Man sollte nicht zu früh loben. Bereits jetzt hat sich „Pechkeks“ den bislang einzigen originellen Spruch in diesem Kalender selber wieder kaputt gemacht. Und zwar durch eine Wiederholung, gerade mal zwei Tag später. „Schau, der Keks. Alles, was Du anfasst, geht kaputt.“ Sowas sollte echt nicht passieren. Wenn man 24 Türchen befüllt, sollte es doch möglich sein, wenigstens stets was Neues zu liefern.