Zähnefletschen

Erneut der zähnefletschende Teddy. Noch eine Woche bis Weihnachten – und irgendwie kann es mir nicht schnell genug gehen. Einen Grund halte ich in Händen; Erwartungen: kaum nennenswert. „Schluckauf. Lebenslänglich. Ciao.“ Come on! Ich kenne das ultimative Gegenmittel: Beide Hände, Daumen halten Ohren zu, Mittelfinger die Nase und Zeigefinger drücken sanft auf die Augen. Klappt immer. Und sieht lustig aus!