Anti-Anti

Der Vorteil am „Anti-Adventskalender“ ist offenbar der, dass man irgendwann so „Anti“ gegen das „Anti“ ist, dass man sogar Lust auf Weihnachten bekommt. Vier Tage vor dem Fest regt sich bei mir Vorfreude, das „Anti“ endlich loszuwerden. Und ich wünsche mir einen „richtigen“ Adventskalender. Was Nettes. Dazu passt der Spruch: „Danach alle so YEAH!!!! Nur Du nicht.“ Wenn’s um diesen Kalender geht: Stimmt!