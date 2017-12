Nachhilfe in Originalität

Endspurt. Neue Motive auf den Packungen scheint es keine mehr zu geben. Es stellt sich eine gewisse Monotonie ein und ich schiele mit etwas Wehmut auf die Kalender der anderen Tester, was die da so alles herausholen. Mein Sprüchlein: „Es ist mal wieder an der Zeit für eine Therapiestunde!“ Wäre nach dem Depri-Kalender wohl sogar ratsam. Für die Macher wäre es Zeit für eine Nachhilfestunde in Originalität.