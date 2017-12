Originalität

Der Nikolaus beschert mir eine sich sträubende Katze. Den Keks mag ich heute nicht essen. Aber man hat ja den Kalender auch eher der Originalität wegen – Nicht! Und da wäre auch schon der kreative Erguss der Stunde: „Wenn der heutige Tag ein Fisch wäre, würde ich ihn an Deiner Stelle wieder reinwerfen.“ Was für eine Idee! Ich quetsche den Keks zurück ins Tütchen und stopfe alles zurück in den Kalender.