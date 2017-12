Freakshow

Die Katze kommt wieder paarweise. Und die Kekse kann man sich langsam nicht mehr lecker reden. Was esse ich da eigentlich? Auf der Zutatenliste steht als Färbemittel „Pflanzenkohle“, ich lag also gar nicht so falsch mit meiner Einschätzung. „Bühne frei für Deine Freakshow!“ Da war wohl mal wieder mal der Sozialpädagoge unter den Pechkeks-Dichtern am Werk. Ich fühle mich ermutigt und suche mir eine Bühne.