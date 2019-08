Pedelecs im Rems-Murr-Kreis Viele schwere Unfälle mit Senioren

„Insbesondere für Ungeübte auf Pedelecs können bereits leichtere Unfälle schwere Folgen nach sich ziehen“, warnt das baden-württembergische Verkehrsministerium – und gibt nun Geld für Fahrsicherheitstrainings: Die Initiative „Sicher e-biken“, aus der Taufe gehoben von zwei Radverbänden, wird flächendeckend Pedelec-Kurse anbieten. Bis es so weit ist, dauert’s noch. Vermutlich im Frühjahr 2020 geht die Initiative mit den ersten Kursen an den Start.

Eins ihrer Ziele: Auch jene Verkehrsteilnehmer für die Kurse gewinnen, die überzeugt sind: „Brauch’ ich nicht, Fahrradfahren kann ich schon.“

Fahrgefühl unterscheidet sich vom Rad ohne Motor

Ein Pedelec zu fahren fühlt sich aber anders an. „Starke Beschleunigung, zügige Grundgeschwindigkeit und höheres Gewicht – all das unterscheidet Pedelecs von herkömmlichen Fahrrädern und verändert das Fahrgefühl“, gibt der ADFC zu bedenken.

Natürlich sind nicht nur Ältere gut beraten, den Umgang mit einem Elektrofahrrad zuerst zu üben. Erst diesen Sonntagabend ist in Korb eine 24-Jährige mit ihrem Pedelec verunglückt. Beim Abbiegen war sie mit ihrem Rad gegen den Bordstein geraten und gestürzt. Schwere Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer am Freitag vor einer Woche in Welzheim. Er war auf einer stark abschüssigen Straße wegen eines Schlaglochs gestürzt. Anfang August brachte ein Rettungshubschrauber einen schwerstverletzten Mann in eine Fachklinik. Der Mann war mit seinem Pedelec in Schornbach verunglückt. Er war bergabwärts gefahren und vermutlich mit seinem Rad in ein Schlagloch geraten.

Schwere Kopfverletzungen erlitt ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer vor gut zwei Wochen oberhalb von Kleinheppach, obwohl er einen Helm getragen hatte. Der Senior war in einer Gruppe unterwegs gewesen und auf einem ansteigenden Feldweg mit dem Pedelec gegen den Bordstein geraten und gestürzt.