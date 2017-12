Rezept Brunnenstuben Geschmorte Kalbsbäckchen in Spätburgunder-Soße

Die Kalbsbäckchen abwaschen und von Sehnen und Häuten befreien. Mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten würzen und in einem Bräter in heißem Öl von beiden Seiten anbraten und wieder herausnehmen und beiseitestellen. Das Suppengemüse und die Zwiebeln in walnussgroße Stücke schneiden und in dem Bräter für ca. 3-4 Minuten anrösten. Das Tomatenmark dazugeben und ca. 2 Minuten mit anbraten. Anschließend mit dem Rotwein nach und nach ablöschen und immer wieder dicklich einkochen lassen. Zuletzt die angebratenen Bäckchen wieder oben auflegen und mit Brühe auffüllen, bis alles bedeckt ist. Die Gewürze zugeben und bei kleiner Hitze mit einem Deckel im Bräter weich schmoren. Je nach Größe der Bäckchen dauert das ca. 45 Minuten. Eventuell muss man auch die Bäckchen mit einer Fleischgabel ausstechen. Als Nächstes das Gemüse abpassieren und den restlichen Fond etwa zur Hälfte einkochen. Alles noch mal abschmecken und zur gewünschten Konsistenz mit Speisestärke abbinden. Die Bäckchen am Stück oder in Scheiben geschnitten zum Warmhalten in die fertige Soße legen.

Zutaten für den Rosenkohl

Ca. 500 g Rosenkohl

Brühe

Salz

Pfeffer

Butter

Den Rosenkohl in einzelne Blätter putzen und in Salzwasser kurz blanchieren. Wenn man den Rosenkohl erst später weiterverarbeitet, in Eiswasser abschrecken, damit er nicht weitergart und seine Farbe behält. Dann einen kleinen Schöpfer mit Brühe erhitzen, eine Flocke Butter, Salz, Pfeffer und den Rosenkohl dazugeben und warmrühren/halten.

Zutaten für die Schupfnudeln

1/2 kg Kartoffeln (vom Vortag)

1 Eigelb

200 g Mehl

Salz, Pfeffer, Muskat,

Butter

gemahlene Haselnüsse

Die Kartoffeln durch die Presse drücken und mit den restlichen Zutaten zu einem geschmeidigen Teig kneten. Dann ca. 1-2 cm dicke Rollen formen und mit einer Teigkarte ca. 0,5 cm breite Stücke abstechen. Dann mit den Händen rollen und auf ein mehliertes Blech geben. Die fertigen Schupfnudeln in Salzwasser ca. 2-3 Minuten kochen (wenn sie oben schwimmen, sind sie fertig). Herausnehmen und abtropfen lassen. Dann in einer Pfanne in Öl anbraten, bis sie leicht Farbe bekommen. Zuletzt zwei Flocken Butter und nach Geschmack zwei bis drei Esslöffel gemahlene Haselnüsse dazugeben und darin schwenken.

Tipp: Wenn man die Schupfnudeln schon vorbereiten möchte, kann man sie nach dem Kochen in Eiswasser abschrecken, gut abtropfen lassen und dann in der Pfanne wie oben beschrieben anbraten.