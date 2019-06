Pfingstferien Flugreisen: Was darf mit ins Handgepäck?

Stuttgart. Mit dem letzten Schultag vor den Pfingstferien beginnt am Freitag die Reisezeit. Bis zu 50 000 Passagiere werden am Freitag am Stuttgarter Flughafen an- und abreisen. Urlauber müssen deshalb lange Wartezeiten an Schaltern und Kontrollstellen einplanen. Die Bundespolizei rät, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen anzukommen. Damit die Sicherheitskontrolle zügig verläuft, weist sie außerdem auf die Handgepäcksbestimmungen hin. Aber was darf nochmal ins Handgepäck? Und wie muss ich meine Flüssigkeiten verpacken? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.