Pflegeheim in Leutenbach Wie das Haus Elim mit der Corona-Krise umgeht

Die Angehörigen schalten sich zu

Normalerweise können Angehörige ihre Partner oder Eltern oder auch Freunde täglich besuchen. In Coronazeiten nutzt auch das Pflegeheim die digitalen Errungenschaften wie Laptop und Tablet, Internet und WLAN und Videokonferenzmöglichkeiten wie von Skype, Whatsapp oder anderen Diensten: „Wir bringen die Angehörigen auf diese Weise mit den Bewohnern zusammen. Da sitzen dann oft beide Seiten weinend vor dem Laptop“, sagt Regina Butsch. Weil man sich sehen kann, und doch nicht direkt sehen und in den Arm nehmen kann. Miteinander gelacht wird aber auch, wie obiges Foto beweist. „Das Verständnis der Angehörigen für das Besuchsverbot ist groß“, sagt Regina Butsch. „Sie wollen nicht schuld daran sein, dass die Krankheiten durch das Coronavirus im Heim ausbrechen. Und sie haben damit gerechnet, weil die Krankenhäuser schon vor den Pflegeheimen die Tür für Besucher geschlossen haben.“

Solidarität - jetzt erst recht

In normalen Zeiten kommen Patienten aus den Krankenhäusern, die sich zum Beispiel nach einer Operation oder trotz Genesung nicht mehr allein zu Hause versorgen können, in ein Pflegeheim. In Coronazeiten verkündeten manche Pflegeheime einen Aufnahmestopp für solche Patienten. Nicht im Haus Elim: „Kurzzeitpflege geht auf jeden Fall. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern entlasten“, sagt Regina Butsch. Weil’s nicht jede Einrichtung so solidarisch macht oder machen kann, glaubt sie, hat sie auch mehr Anrufe als sonst registriert in den letzten Tagen. „Wir nehmen, wenn Platz ist, auch neue Bewohner auf, wenn sie keine Symptome einer Coronaviruserkrankung aufweisen.“ Überdies hat das Haus Elim einige Gäste, die in die Tagespflege vor deren behördlicher Schließung gekommen waren, in Kurzzeitpflege genommen.

Die Schutzausrüstung

Normalerweise geht es in Pflegeheimen immer hygienisch zu. Mitarbeiter-Hände werden regelmäßig desinfiziert, Bewohner oder Mitarbeiter ziehen aber nur in bestimmten Fällen Mundschutz an. In Coronazeiten ändern sich die Vorschriften laufend. „Das Robert-Koch-Institut empfiehlt nun, dass Mitarbeiter generell Mund-Nasen-Schutz bei allen Bewohnern tragen sollen“, sagt Regina Butsch, Schutzkleidung nur bei Verdacht auf oder Bestätigung von Coronavirus bei einem Bewohner. Neu ist die Verknappung all dieser Schutz-Utensilien, teilweise künstlich herbeigeführt durch Hamsterkäufer und Geschäftemacher. Im Coronastab der Haus-Elim-Pflegeheime kümmert sich ein Mensch um die Materialbeschaffung, beobachtet die Lieferkette und füllt die Bestände so auf, dass sie für eine Woche reichen. Regina Butsch sagt: „Wir sind darauf angewiesen, was der Markt liefert. Und wir müssen die verlangten Preise zahlen.“

Wenn sich die Preise vervielfachen, muss dann der Bewohner das letztlich über seine Monatsrechnung mittragen? Regina Butsch verneint: „Wir haben vom Staat zugesichert bekommen, dass er Sonderausgaben durch die Corona-Krise übernimmt. Jedenfalls sammeln wir all solche Posten und hoffen, das Geld wiederzubekommen.“ Nach heutigem Kenntnisstand werden diese Mehrkosten nicht auf die Bewohner, aber auf die Allgemeinheit, den Steuerzahler, umgelegt.