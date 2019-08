Pflegesituation in Kernen Das Haus Edelberg steht auf der Kippe

Kernen. Die Frage, wie die Pflegesituation in Kernen zukünftig aussehen kann, hat rund 350 Besucher ins Bürgerhaus gelockt. Am Dienstagabend warfen die Bürger unter anderem die Frage nach einem neuen Betreiber des Seniorenzentrums Haus Edelberg in den Raum. Vorwürfe gegen die Gemeinde, in den vergangenen Jahren nicht auf die sich verschärfende Pflegesituation reagiert zu haben, wurden laut.