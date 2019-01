Pforzheim 26-Jähriger versteckt sich in Spülmaschine vor Polizei

Pforzheim.

Ein 26-Jähriger aus Pforzheim hat sich am Mittwoch (30.1.) auf der Flucht vor der Polizei ein Versteck der eher ungewöhnlichen Art ausgesucht. Der Mann zwängte sich in eine Geschirrspülmaschine und versuchte so der Festnahme zu entgehen. Er wurde jedoch entdeckt und leistete Widerstand.