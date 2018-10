Offenburg Brand in Innenstadt: mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Offenburg (dpa/lsw) - Brennende Mülltonnen in der Offenburger Innenstadt ein Geschäftshaus in Brand gesetzt - der Schaden liegt bei mehreren Hunderttausend Euro. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, waren die Mülltonnen im Hauseingang des Gebäudes, in dem eine Galerie untergebracht ist, in Brand geraten.