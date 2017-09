Pforzheim.

Bis vor 16 Jahren war die Polizeiwache Pforzheim Nord noch ein Postamt. In den Augen eines 65-jährigen Mannes hat sich daran wohl bis heute nichts geändert. Wortlos legte er am Dienstag in der Wache sein Paket auf den Tresen und erwartete von dem Mann in Uniform dahinter, dass er seine Arbeit tut. Auf die Frage des wachhabenden Beamten, was er mit dem Paket bitteschön anfangen solle, antwortete der Mann: "Na, zurückschicken." Der Beamte erklärte, dass er die Paketannahme leider verweigern müsse, da das Revier eine andere Aufgabe als ein Postamt habe. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lachten nicht nur die Beamten schallend, sondern auch der Mann nahm es mit Humor. Laut lachend soll er das Revier verlassen haben.