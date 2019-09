Pforzheim Reisebus brennt auf A8 aus

Baden-Württemberg Sieben Dinge über das Bienen-Volksbegehren

Stuttgart (dpa/lsw) - Es geht um sehr viele Unterschriften, immer weniger Insekten und eine historische Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg: Am Dienstag startet das Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt. Worum es geht und was dahinter steckt: