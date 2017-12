Pforzheim.

Bei einem Streit hat ein Jugendlicher einen 23-Jährigen in Pforzheim schwer mit einem Messer verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, wurde der 16-Jährige vorläufig festgenommen. Beide wohnen im selben Haus und waren wiederholt aneinandergeraten. Der mutmaßliche Angreifer kam nach der Attacke am Sonntag wieder auf freien Fuß. Wie es genau zu dem Angriff kam, muss noch ermittelt werden.