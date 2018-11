Pforzheim Verhinderter Spiderman landet in Polizeigewahrsam

Die Mutter warf den jungen Mann nach familiärern Streitigkeiten aus ihrer Wohnung. Der 21-jährige wollte das offenbar so nicht hinnehmen. Er kletterte gegen 23.45 Uhr an der Hausfassade in das erste Obergeschoss hoch, um durch das Fenster in die mütterliche Wohnung zu gelangen - allerdings erfolglos. Also versuchte er es wieder durch die Haustüre, indem er vehemment dagegen trommelte. Hier nahm ihn dann die alamierte Polizei fest. Da der 21-Jährige weitere derartige Ordnungsstörungen ankündigte, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.