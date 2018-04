Pforzheim Vollsperrung auf der A8 ab Freitag

Pforzheim. Am Wochenende muss die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost in beiden Richtung voll gesperrt werden. Grund für die Sperrung ist der Abbruch einer Brücke zwischen Niefern und Eutingen für den sechsspurigen Ausbau der Enztalquerung. Die Sperrung beginnt am Freitag (27.04.) um 22 Uhr und soll bis Montagmorgen um 6 Uhr andauern.