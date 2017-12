Pfullendorf Investor Riverrock zeigt Interesse an Küchenbauer Alno

Pfullendorf.

Die Investmentgesellschaft Riverrock will die Produktion des Küchenbauers Alno wiederbeleben. Die Gesellschaft habe ein entsprechendes Angebot abgegeben, teilte ein Sprecher von Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Donnerstag im baden-württembergischen Pfullendorf mit. Das Angebot werde geprüft. Es enthalte die Absicht, den am 24. November eingestellten Geschäftsbetrieb von Alno wieder aufzunehmen. Der Beschluss über die Beendigung bleibe jedoch weiter aufrecht erhalten.